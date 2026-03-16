Сезон навигации по рекам и каналам Петербурга начнется в апреле

Развивают и инфраструктуру для экотранспорта. В этом году появится новый причал на набережной Мойки напротив Дворцовой площади. Также идет работа над зарядными станциями для электросудов на Мытнинской, Арсенальной и Южной дороге. А после схода льда начнут проектировать маршрут между Летней пристанью и Сидоровским каналом — это свяжет Кронштадт и Ломоносов в единую водную сеть.