Сезон навигации по рекам и каналам Петербурга начнется в апреле

В Петербурге началась подготовка к новому сезону навигации. Открыть движение для маломерных судов планируют в начале апреля — точная дата будет зависеть от ледовой обстановки и готовности спасательных служб. В прошлом году навигация стартовала 7 апреля и продлилась 213 дней. За это время водным транспортом воспользовались 5,2 млн пассажиров, а количество швартовок побило рекорд — почти 50 тысяч.
— В 2026 году вступают в силу обновленные правила пользования маломерными судами. Они касаются акваторий, не входящих в список внутренних водных путей России, — рассказали в пресс-службе городского Комтранса.
Безопасность на воде обеспечат камеры системы «Безопасный город» и цифровая система мониторинга судов. Они помогут следить за движением, фиксировать нарушения и быстро реагировать на ЧП. Особый контроль обещают в дни крупных мероприятий: «Алых парусах», Дне Победы, Фестивале ледоколов и гонках.
Развивают и инфраструктуру для экотранспорта. В этом году появится новый причал на набережной Мойки напротив Дворцовой площади. Также идет работа над зарядными станциями для электросудов на Мытнинской, Арсенальной и Южной дороге. А после схода льда начнут проектировать маршрут между Летней пристанью и Сидоровским каналом — это свяжет Кронштадт и Ломоносов в единую водную сеть.