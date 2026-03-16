В Омске ищут женщину с родинкой под глазом

Более трех недель назад в Омске пропала без вести 56-летняя Айгуль Аронова. Местонахождение горожанки неизвестно с 21 февраля. Об этом рассказали представители отряда «Доброспас».
Последний раз потерявшуюся видели на улице Декабристов. Во что была одета омичка — неизвестно. Ее особая примета: родинка под левым глазом.
Волонтеры отметили, что разыскиваемой женщине требуется медицинская помощь. Всех, кто может помочь с информацией, просят позвонить в полицию или на горячую линию «Доброспаса»: 8 (800) 700 56 76.
Ранее мы писали, что за февраль 2026 года без вести пропали пятеро омичей.
