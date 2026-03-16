В ГД предложили ускорить назначение пенсии по потере кормильца

В ГД предложили назначать пенсию по потере кормильца с момента гибели бойца СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил назначать пенсию по потере кормильца родственникам и членам семьи погибших при исполнении обязанностей участников СВО с момента их гибели.

Депутат отметил, что семьи погибших героев в настоящее время сталкиваются с бюрократической волокитой при оформлении пенсий по потере кормильца и могут оставаться без средств полгода и более.

«Это абсолютно недопустимо. Необходимо запустить проактивный механизм назначения пенсий: как только информация о гибели военнослужащего поступает в реестр Минобороны, Социальный фонд должен автоматически начинать оформление выплат на детей и супругу, запрашивая недостающие документы через Госуслуги. Но главное — пенсия должна назначаться и выплачиваться с момента гибели кормильца, а не с даты подачи заявления», — сказал Панеш.

По его мнению, если семья принесла документы через полгода, они должны получить всю сумму за эти полгода единовременно.

«Бюрократические проволочки не должны влиять на благосостояние семьи защитника», — считает парламентарий.

