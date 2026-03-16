В Волгограде закрыли ипотеку на 2 млн рублей вдове участника СВО

Прокуратура вступилась за вдову участника СВО из Советского района Волгограда, которая не.

Прокуратура вступилась за вдову участника СВО из Советского района Волгограда, которая не смогла закрыть ипотеку после гибели супруга. Женщина обратилась в надзорное ведомство с жалобой о нарушении своих прав со стороны сотрудников банка.

Как пояснили в прокуратуре региона, действующее законодательство предусматривает прекращение обязательств по кредитному договору в случае смерти военнослужащего при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.

Вдова в связи с гибелью супруга на СВО в декабре 2025 года обратилась в банк с заявлением о завершении кредитных обязательств по ипотечному договору на сумму более 2 млн рублей. Однако банк затягивал решение по этому вопросу, запрашивая дополнительные документы.

После вмешательства прокуратуры обязательства по кредитному договору были прекращены.

Напомним, что ранее суды в Волгоградской области выносили решения о списании долгов по кредитам погибших участников СВО, которые пытались взыскать с их наследников — жен и детей. При вынесении таких решений суды руководствуются федеральным законом о мерах поддержки участников СВО и их семей.

