Календарь ЕГЭ в 2026 году: досрочный, основной и дополнительный периоды, какие произошли изменения

Совсем скоро выпускники 11-х классов начнут сдавать ЕГЭ. По традиции единый государственный экзамен пройдет в три этапа — досрочный, основной и дополнительный. Досрочный стартует уже 20 марта, а основной начнется в июне. Подробное расписание ЕГЭ в 2026 году, изменения в заданиях и критериях оценки, эффективные способы подготовки — в материале «Газеты.Ru».
ЕГЭ в 2026 году: этапы проведения.
В 2026 году единый государственный экзамен будут сдавать около 750 тысяч человек. Даты проведения ЕГЭ регулирует приказ министерства просвещения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2025 № 798/1904.
В 2026 году ЕГЭ традиционно пройдет в три этапа:
* досрочный период — с 20 марта по 20 апреля,
В каждом из периодов предусмотрены резервные сроки.
Досрочный период ЕГЭ в 2026 году.
В 2026 году досрочный период ЕГЭ начнется 20 марта.
Даты экзаменов досрочного периода ЕГЭ:
* 20 марта — география, литература;
Досрочно сдавать экзамены могут:
* выпускники 11 классов, которые полностью освоили учебный план или индивидуальный учебный план, не имеют академических задолженностей, получили зачет за итоговое сочинение (изложение) и допуск от педагогического совета школы;
Основной период ЕГЭ в 2026 году.
В 2026 году основной период ЕГЭ стартует 1 июня. В расписании также предусмотрены резервные и дополнительные дни.
* 1 июня — история, литература, химия;
Резервные дни основного периода.
* 22 июня — иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия;
Дни пересдачи.
Для выпускников предусмотрены дополнительные дни экзаменов. В это время разрешается один раз пересдать один из предметов по выбору, чтобы повысить результат.
Такая возможность предоставляется выпускникам текущего года, сдававшим ЕГЭ. При этом важно понимать, что учитываться будет только конечный результат пересдачи. Предыдущий результат аннулируется. Если выпускник сдаст экзамен хуже, чем в первый раз, все равно зачтется второй результат.
* 8 июля — иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия;
Дополнительный период ЕГЭ в 2026 году.
Дополнительный период сдачи ЕГЭ в 2026 году начнется 4 сентября. Ею могут воспользоваться те, кто не сдал в основной срок экзамены по обязательным предметам — русскому языку и базовой математике, либо не набрал минимальные баллы по этим предметам, либо результаты экзамена по какой-либо причине были аннулированы.
Даты дополнительного периода ЕГЭ:
* 4 сентября — русский язык;
Резервный день:
25 сентября — ЕГЭ по математике базового уровня, русский язык.
Обязательные предметы и предметы по выбору в 2026 году.
В 2026 году структура ЕГЭ остается прежней. Для получения аттестата всем выпускникам необходимо сдать два обязательных экзамена: ~русский язык и математика~ (доступна на двух уровнях — базовый и профильный).
* Базовый уровень оценивается по пятибалльной шкале. Он подтверждает освоение программы и дает право на получение аттестата, но не учитывается при поступлении в вузы.
* Профильный уровень оценивается по 100-балльной системе. Результаты этого экзамена необходимы для абитуриентов технических, экономических и естественно-научных специальностей.
Предметы по выбору.
Перечень ЕГЭ по выбору остается прежним. Выпускник самостоятельно формирует набор экзаменов в зависимости от требований конкретного вуза:
* литература,
Изменения в ЕГЭ в 2026 году.
Серьезных изменений в сдаче ЕГЭ в 2026 году нет, но некоторые уточнения по предметам важно иметь в виду.
Русский язык.
Демонстрационный вариант ЕГЭ 2026 года по русскому языку почти не отличается от предыдущей демоверсии, рассказала «Газете.Ru» преподаватель русского языка в Домашней школе Фоксфорда Елена Шкляева.
Молодым людям, которые готовятся самостоятельно, педагог советует помнить, что в словарях мы можем найти несколько допустимых вариантов. Например: брелоки/брелки, выздоровею/выздоровлю.
«На экзамене правильным вариантом считается только литературная норма»,
— напомнила эксперт.
По словам Елены Шкляевой, сочинение на ЕГЭ по русскому языку будет оцениваться более мягко на наличие логических ошибок.
"Если их нет, то выпускник получает два первичных балла, а если же допущены одна или две логические ошибки, ученик теряет один балл.
Также стоит обратить внимание на важный момент: если в сочинении 149 слов или менее, то такая работа не засчитывается и оценивается по всем критериям нулем баллов, т.е. задание считается невыполненным", — подчеркнула педагог.
На некоторых важных моментах акцентирует внимание кандидат педагогических наук, доцент Института иностранных языков МПГУ, эксперт Московского центра качества образования, научный сотрудник Центра филологического общего образования Института содержания и методов обучения Российской академии образования Алексей Конобеев.
«В русском языке уточнили, какие именно пособия по грамматике, справочники и словари будут считаться нормативными. Также в одном из заданий увеличили количество логических ошибок, которые можно допустить в ответе и все равно получить балл по критерию», — отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».
Информатика.
Методист по математике Онлайн-школы № 1 Мария Пудлич рассказала «Газете.Ru», что в 2026 году структура и содержание ЕГЭ по информатике остаются прежними, поэтому выпускникам не стоит ожидать изменений в типах заданий или логике экзамена. Однако появилось одно важное техническое нововведение.
«Экзамен полностью переходит на использование открытого и импортозамещенного программного обеспечения. Это означает, что все файлы, которые будут использоваться в заданиях, будут представлены только в определенных форматах: *.ods — для заданий 3, 9, 18 и 22, *.odt — для задания 10 и *.txt — для заданий 17, 24, 26 и 27», — подчеркнула Мария Пудлич.
Поэтому ученикам важно заранее привыкнуть работать с такими форматами и понимать, как корректно открывать и обрабатывать эти файлы в своей среде разработки.
Литература.
По литературе изменилось начисление баллов за некоторые задания, обращает внимание Алексей Конобеев.
«За задания 5 и 10 на сопоставление теперь можно получить 7 баллов (вместо 8). Зато за сочинение теперь максимальный балл стал 20 (вместо 18). Дополнительные баллы можно получить за фактологическую точность сочинения. Другими словами, если при рассуждении ученик не делает фактических ошибок, это поощряется баллами», — пояснил эксперт.
Что учесть при подготовке к ЕГЭ.
Несмотря на то, что до экзаменов остается не так много времени, еще есть возможность отшлифовать знания и точечно подготовиться к ЕГЭ, считают эксперты.
Выстраиваем приоритеты.
Для подготовки к экзаменам не нужно искать какие-то новые алгоритмы выполнения заданий, говорит Алексей Конобеев. А вот выстроить приоритеты очень важно.
«Сейчас крайне важно проверить — знание каких тем у вас пока еще западает по сравнению с остальными. Как это сделать? В демоверсии экзамена, размещенной на сайте ФИПИ, есть файл, который часто обходят вниманием школьники. Это кодификатор экзамена. В нем перечислены все темы, которые в принципе могут быть на экзамене. Это не значит, что там будут темы сочинений, но в таблице кодификатора, например, по иностранному языку, написаны все общие темы, а также весь грамматический материал и все элементы словообразования», — пояснил Алексей Конобеев.
Эксперт Московского центра качества образования советует посмотреть все темы в кодификаторе и определить, какими из них вы владеете хуже. Еще есть время сосредоточиться на проблемных моментах.
Решаем пробники.
Лучший способ получить четкое представление, что именно ждет на экзамене, — решить пробный вариант, считает Елена Шкляева. Так можно узнать свой уровень подготовки на данный момент, выяснить, какие задания вызывают наибольшие затруднения.
«Имеет смысл отдельно поработать над заданиями, дающими большее количество баллов. Например, в тестовой части экзаменационной работы по русскому языку за два из 26 заданий можно получить по 2 балла (№ 8 и № 22) — их стоит потренировать отдельно. Следует учесть и опыт тех, кто сдавал экзамен в предыдущие годы. Так, с рядом заданий (к примеру, на правописание приставок и букв после приставок (№ 10), суффиксов (№ 11) и др.) обычно справляется меньше половины одиннадцатиклассников — наиболее популярным ошибкам выпускников следует уделить больше внимания», — рассказала Елена Шкляева.
Для отработки каждого тестового задания важно не только повторить теорию, но и вооружиться надежным алгоритмом его решения. Для того чтобы выучить слова-исключения, эксперт рекомендует использовать методику изучения иностранных языков.
Также эксперт подчеркивает, что выполнение задания № 27 ЕГЭ по русскому языку — написание сочинения — может принести целых 22 балла, а значит, над ним нужно хорошо поработать. Важно ознакомиться с критериями оценивания, понять и запомнить структуру ответа и обязательно потренироваться.
Выстраиваем правильный график.
Подготовка к экзаменам требует четкой организации, отмечает преподаватель биологии, автор методики интенсивной подготовки к ЕГЭ по биологии, эксперт образовательного маркетплейса «Инфоурок» Максим Ададуров.
«Я рекомендую начать с того, чтобы оценить, сколько времени у вас осталось до экзамена. Это поможет понять, сколько материала нужно охватить и как распределить его по дням», — говорит он.
~Советы эксперта при подготовке к ЕГЭ.~
* Составьте график занятий, выделив время на каждый предмет, чтобы не перегружать себя.
Нюансы подготовки к ЕГЭ по информатике.
При подготовке к ЕГЭ по информатике Мария Пудлич рекомендует довести до автоматизма навык быстрого написания небольших и корректных программ для типовых задач.
«В первый месяц лучше сосредоточиться на базовом синтаксисе выбранного языка программирования. Оптимальным выбором для большинства учеников становится Python, потому что он позволяет быстрее писать рабочие решения. На этом этапе важно уверенно освоить основы: ввод и вывод данных, типы данных и операции, условные конструкции, циклы, работу со списками, строками и множествами, а также функции и срезы строк», — рассказала Мария Пудлич.
Далее она советует выстроить подготовку по блокам заданий — от простого к сложному. Последний месяц подготовки эксперт рекомендует посвятить тренировке в условиях, максимально приближенных к экзамену.
Также нередко встречаются неэффективные алгоритмы: программа работает на тестовых данных, но не справляется с полным набором из-за ограничений по времени или памяти. Бывают и ошибки интерпретации условия, например, когда в логическом выражении упускается один из элементов.
И, наконец, важный стратегический момент на самом экзамене — правильно распределять время.
«Иногда ученики слишком долго пытаются решить сложные задания 24−27 и не успевают проверить более простые. Между тем именно задания 1−23 формируют основу итогового балла. Сначала стоит обеспечить их правильное выполнение, а уже потом переходить к более сложным задачам», — рекомендует методист.