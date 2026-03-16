Дом шахматиста хотят открыть в Екатеринбурге уже этой весной

Как передает «Ъ-Урал» со ссылкой на пресс-службу организаторов, городская Федерация шахмат уже ведёт переговоры о проведении крупных турниров с привлечением гроссмейстеров. По словам члена городского совета Федерации шахмат Екатеринбурга Виктора Шепелева, в ближайшее время планируется провести турнир с достойным призовым фондом, чтобы привлечь сильных игроков. Также организаторы хотят провести международный турнир и пригласить спортсменов из Белоруссии, Казахстана и Киргизии.