Калининградскую «цифру» доверили чиновнику из Нижнего Новгорода: он возглавит профильное министерство

Марат Фатхуллин приступит к обязанностям во вторник, 17 марта.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области министерство цифровых технологий и связи возглавит Марат Фатхуллин, который до этого работал в администрации Нижнего Новгорода. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в своём канале на платформе MAX.

Новый министр приступит к обязанностям во вторник, 17 марта. По словам главы региона, Фатхуллину поставили несколько задач: максимально цифровизировать регион, обеспечить связь в каждом муниципалитете.

«Особое внимание уделяем надёжности каналов связи и информационной безопасности. Регион у нас молодой, и “цифра” здесь должна быть развитой. Последние пять лет Марат Умярович возглавлял департамент цифровой трансформации в администрации Нижнего Новгорода», — добавил Беспрозванных.

В сентябре 2024 года министром цифровых технологий и связи Калининградской области в статусе и.о. стала Анастасия Голубых — она сменила на этом посту Левана Дараселию. Как уточнила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова, предшественница ушла с должности по собственному желанию.