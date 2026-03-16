Милиция задержала 49-летнего директора фирмы в Барановичах, и ему грозит 10 лет

В Барановичах правоохранители задержали директора фирмы по реализации железобетонных изделий за аферу. Подробности рассказали в УВД Брестского облисполкома.
Так милиция и прокуратура установили, что 49-летний директор фирмы, которая занимается реализацией железобетонных изделий, совершал аферы с продукцией.
За поставку строительной продукции покупателям мужчина брал предоплату, но материалы не отправлял, а деньги тратил на себя. Кроме того, на госпредприятии он получил строительных материалов на 100 тысяч белорусских рублей. Материалы после не оплатил, но перепродал, а деньги потратил. На предприятии в итоге образовалась просроченная дебиторская задолженность.
— Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы, — прокомментировали в УВД.
Между тем КГК поймал крупную белорусскую компанию на обналичке.
А еще под Гродно милиция накрыла нелегальный завод по производству самогона.