МЧС сообщило, что второй дорожный мост в Беларуси ушел под воду

МЧС: еще один автомобильный мост в Беларуси ушел под воду во время паводка.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси еще один мост подтоплен паводком, сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее мы писали, что в Мстиславском районе паводок отрезал дорогу в деревню, подтопив мост через Сож.

И также в Лиозненском районе во время разлива реки Ордышевка произошло подтопление низководного автомобильного моста.

— Подтопление произошло возле деревни Кучинщина. Уровень воды над мостовым полотном составляет 25 сантиметров, — рассказали в УМЧС.

В ведомстве отметили, что угрозы подтопления жилых домов и подворий нет. В деревне, куда ведет подтопленный мост, проживают два человека, один из которых временно проживает у родственников. Сейчас сообщение с населенным пунктом осуществляется только через пешеходный подвесной мост через реку Лучеса.

— Спасатели продолжают непрерывный мониторинг складывающейся гидрологической ситуации, — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее в МЧС предупреждали, что паводки могут угрожать 60 районам Беларуси при неблагоприятных условиях.

И недавно МЧС называло четыре области Беларуси, где начался активный паводок.