В Калининграде открылась выставка белорусских предметов народного промысла

В Калининградском областном музее янтаря открылась литературно-художественная выставка. В экспозиции — традиционные белорусские рушники, тканые покрывала, скатерти, элементы национального костюма, предметы народного промысла, фотографии белорусских писателей. Выставка состоит из шести разделов — по количеству регионов Беларуси.
Как рассказали в областном правительстве, экспозиция «Единая нить истории» создана на основе фондов Государственного музея истории белорусской литературы Минска.
Проект приурочен ко Дню единения народов Беларуси и России и направлен на укрепление культурного сотрудничества и сохранение общей исторической памяти.
Выставка будет открыта до 19 апреля. Уже 21 марта состоится мастер-класс по вышивке белорусских орнаментов нитками и бисером.