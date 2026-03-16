В Калининграде открылась выставка белорусских предметов народного промысла

Экспозицию представили в областном музее янтаря.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградском областном музее янтаря открылась литературно-художественная выставка. В экспозиции — традиционные белорусские рушники, тканые покрывала, скатерти, элементы национального костюма, предметы народного промысла, фотографии белорусских писателей. Выставка состоит из шести разделов — по количеству регионов Беларуси.

Как рассказали в областном правительстве, экспозиция «Единая нить истории» создана на основе фондов Государственного музея истории белорусской литературы Минска.

Проект приурочен ко Дню единения народов Беларуси и России и направлен на укрепление культурного сотрудничества и сохранение общей исторической памяти.

Выставка будет открыта до 19 апреля. Уже 21 марта состоится мастер-класс по вышивке белорусских орнаментов нитками и бисером.