Автобус № 4 в Краснодаре начнет ездить дальше и чаще

В Краснодаре с 18 марта продлят маршрут движения автобуса № 4 и увеличат количество рейсов для улучшения транспортной доступности жилых комплексов по улице Западный Обход. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.
В настоящее время автобус № 4 доезжает до остановки «Гипермаркет Лента». С 18 марта автобусы продолжат следовать в обоих направлениях по улицам Западный Обход, имени Дмитрия Есаулко, имени Ивана Беличенко до остановки «улица имени Константина Гондаря».
Кроме того, на автобусных маршрутах № 4 и № 20, следующих до остановки «улица имени Константина Гондаря», добавят четыре дополнительных рейса. В департаменте транспорта отметили, что изменения отобразятся на «Яндекс. Картах» с 18 марта.
