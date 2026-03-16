Ричмонд
+18°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус № 4 в Краснодаре начнет ездить дальше и чаще

Власти улучшают транспортную доступность новых микрорайонов.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре с 18 марта продлят маршрут движения автобуса № 4 и увеличат количество рейсов для улучшения транспортной доступности жилых комплексов по улице Западный Обход. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

В настоящее время автобус № 4 доезжает до остановки «Гипермаркет Лента». С 18 марта автобусы продолжат следовать в обоих направлениях по улицам Западный Обход, имени Дмитрия Есаулко, имени Ивана Беличенко до остановки «улица имени Константина Гондаря».

Кроме того, на автобусных маршрутах № 4 и № 20, следующих до остановки «улица имени Константина Гондаря», добавят четыре дополнительных рейса. В департаменте транспорта отметили, что изменения отобразятся на «Яндекс. Картах» с 18 марта.

Напомним, РЖД увеличит количество «Ласточек» между Сочи и Розой Хутор с 29 марта.