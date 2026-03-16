Волгоградская филармония представит поклонникам эстрады эксклюзивное шоу

Концерт-шоу «Volga Sisters — лучшее» представят волгоградским поклонникам эстрады в главном зале региона.
«Это будет не просто концерт, а цельный музыкально-театрализованный проект: солистки филармонии Мария Сергеева, Алевтина Егорова и Стася Фатеева выйдут из зоны комфорта и предстанут перед зрителями в совершенно неожиданных образах», — рассказывают в Волгоградской филармонии.
Исполнительницы представят историю трех женских судеб, полных драматизма, нежности, страсти и личных откровений. Волгоградцев ждет проникновенный вокал, завораживающие танцы, пластические этюды, женственность и красота.
«Трио исполнит композиции, ставшие визитной карточкой проекта. В программе прозвучат шедевры от легендарных Queen, The Beatles и “Парка Горького”, проникновенные песни Владимира Высоцкого и Виктора Цоя. По-новому зазвучат хиты Каро Эмеральд, Zivert и Владимира Кузьмина. Изюминкой шоу станут проникновенные авторские композиции Алевтины Егоровой», — дополняют в филармонии.
Режиссер действия — Стася Фатеева, хореография Оксаны Липовенко.
Концерт состоится 20 марта в 18:30. 16+
