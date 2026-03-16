Прокуратура шесть раз отменяла уголовные дела о разрушении инфраструктуры трамвая

Представители регионального СК сообщили, что уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц из числа администрации Калининграда по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность») впервые было возбуждено 14 мая 2025 года вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Калининградской области Однако уже 20 мая постановление было отменено заместителем прокурора Калининградской области Василием Безденежным. Решение следственным управлением обжаловано вышестоящему прокурору — и.о. прокурора области — Владимиру Родину, в удовлетворении им отказано.