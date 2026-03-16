Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омскую область вернулись лебеди и грачи

Пернатые вестники появились на неделю раньше обычных сроков.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 15 марта, в заказнике «Лузинская дача» госинспектор заметил первого вернувшегося лебедя. Встреча дала официальный старт сезону миграции водоплавающих птиц в регионе. Об этом сообщили в Управлении по охране животного мира Омской области.

По народным приметам, новость предвещает активное снеготаяние и приближение паводка. Судя по многолетним наблюдениям, весна 2026 года развивается по раннему сценарию: в прошлом году первые лебеди тоже объявились 15 марта, а вот в 2024-м и 2023-м их прилет смещался на третью декаду месяца — после 23-го числа.

Лебедем дело не ограничилось. Уже на следующий день, 16 марта, в Азовском районе в объектив инспектора попала стая грачей. Этих пернатых тоже считают верными вестниками тепла. В 2023 году птицы прилетели 5 марта, в 2024-м — 13-го, в 2025-м — 6 марта.

В управлении шутят: грачи своим шумом словно сообщают, что пора убирать санки и доставать легкие куртки. В ближайшие недели к лебедям и грачам должны присоединиться утки, гуси и другие перелетные птицы. Так называемая фенологическая весна в Омской области набирает обороты.

Ранее мы писали, что в Большереченском зоопарке медведи вышли из спячки.

