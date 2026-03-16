«Единая Россия» на форуме в Ростове-на-Дону отчиталась о реализации народной программы

В Ростове-на-Дону прошел второй отчетно-программный форум «Единой России» «Есть результат!». Темы окружного форума ЮФО — жилье и комфортная городская среда.
По словам секретаря Генсовета партии Владимира Якушева, народная программа реализована по ключевым направлениям: благоустройство, газификация, жилье, дороги, ЖКХ. На благоустройство населенных пунктов Красноярского края было направлено 3 млрд рублей. Планировалось обновить 115 общественных пространств в 24 городах, и уже к концу сентября работы завершились на 81 территории.
С 2019 года 23 проекта региона стали победителями Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Введено в эксплуатацию 883 тысячи квадратных метров жилья. За счет инфраструктурных бюджетных кредитов в крае реализуются крупные проекты: строительство линии метротрама в Красноярске, реконструкция автодороги Раздолинск — Южно-Енисейский — Кировский, возведение дороги-дублера в Солнечном микрорайоне Красноярска.
«“Единая Россия” несет ответственность за развитие всей страны. Поэтому даже в таких трудных условиях мы своими решениями поддерживали дальнейшее строительство жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры, развитие городов и поселков. Тем самым обеспечили работу важных отраслей и устойчивость всей экономики. А главное — достойную жизнь людей», — подчеркнул он.
Вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме «Есть результат!» в Ростове-на-Дону отчитался по народной программе. По его словам, несмотря на внешние вызовы, страна демонстрирует рекордные показатели в строительстве, а совместная работа с партией обеспечивает эффективность решений на местах.
Вице-премьер отметил, что теперь к развитию страны подошли комплексно. По его словам, каждый малый населенный пункт (а в них проживает 70% населения — более 100 млн человек) должен стать лучше.
«Это амбициозная, но выполнимая задача», — считает он.
На круглых столах в ходе форума участники предложили включить введение 500-метровых зон абсолютной безопасности вокруг школ, строительство не менее 50 автодорожных обходов, модернизацию и расширение железнодорожных подходов к морским портам на ключевых направлениях и строительство новой высокоскоростной магистрали.
«Получается эффект бутылочного горлышка. Поэтому разработали предложение по модернизации и расширению железнодорожных подходов к морским портам на ключевых направлениях: Черноморском, Северо-Западном, Восточном и направлении Север-Юг», — отметил региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги» в Волгоградской области Геннадий Кузнецов.
По его словам, важно реализовать проект по строительству высокоскоростной магистрали по ключевым направлениям, в том числе — на юг.
Инициативы были не только озвучены экспертами во время круглых столов, но и представлены жителями всей страны на сайте естьрезультат.рф. Сбор предложений продолжается, каждая идея будет рассмотрена и учтена при разработке новой Народной программы ЕР. Правительство РФ поддержало инициативы участников форума и партии.