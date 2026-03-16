Мотоциклистам рано выезжать на непрогретый асфальт, рассказал эксперт

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мотоциклистам еще рано выезжать на непрогретый асфальт, так как это может быть опасным, рассказал информационному порталу РИАМО автоэксперт Максим Егоров.
«Асфальт сейчас сухой, но в эту пору он еще более опасен для мотоциклистов. Потому что асфальт все равно не прогрет достаточно сильно для простой городской резины мотоцикла», — сказал Егоров.
Он также отметил, что для мотоцикла критически важно, насколько резина прогревается и какой имеет удерживающий эффект на асфальте. Это важно, поскольку дорожная разметка, нанесенная краской, становится очень скользкой. Кроме того, снег тает: на дорогах грязь, песок и мелкие камни, а это очень опасно для езды на мотоцикле.
Эксперт посоветовал любителям двухколесного транспорта дождаться установления положительной среднесуточной температуры. Когда асфальт как следует прогреется и коммунальные службы закончат приводить в порядок дороги, тогда ездить на мотоцикле станет безопаснее.