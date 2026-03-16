Клумбы Петербурга будут украшать в тематике Года единства народов России

В 2026 году садово-парковые предприятия Петербурга высадят больше 5,5 млн цветов. Тематика цветников в этом году будет посвящена Году единства народов России. С помощью растений город напомнит, что каждый народ вносит вклад в общую историю и культуру, а сплоченность и уважение — основа сильного государства.