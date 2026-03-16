Клумбы Петербурга будут украшать в тематике Года единства народов России

В 2026 году садово-парковые предприятия Петербурга высадят больше 5,5 млн цветов. Тематика цветников в этом году будет посвящена Году единства народов России. С помощью растений город напомнит, что каждый народ вносит вклад в общую историю и культуру, а сплоченность и уважение — основа сильного государства.
— Почти 600 тысяч виол появятся на главных площадях, у мемориалов и в скверах уже весной. Также распустятся почти 300 тысяч луковичных, высаженных осенью, — в основном любимые горожанами тюльпаны, — рассказали в пресс-службе Смольного.
В Муринском парке на пересечении проспекта Луначарского и улицы Ушинского яркие композиции посвятят Кавказу, Татарстану, Башкирии, Краснодарскому краю, Крыму и Новороссии. Там высадят бегонии, колеусы, тагетесы, лаванду, розы, рододендроны и даже плакучие березы.
В Московском парке Победы тематический цветник разобьют у входа на площадку аттракционов. Это будет яркая фотозона с живым триколором из однолетних цветов.
В Пушкине композиция в виде карты России появится в сквере на пересечении Дворцовой и Магазейной улиц. Изображения триколора также украсят Октябрьский бульвар в Пушкине и сквер Победы в Павловске.