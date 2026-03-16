Белгидромет предупредил о морозе до −4 в Беларуси на 17 марта

В Беларуси разбежка температур будет от −4 до +15 во вторник, 17 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Белгидромете сказали о погоде в Беларуси на вторник, 17 марта, пишет pogoda.by.

Так, 17 марта погода в Беларуси будет находится под влиянием области повышенного атмосферного давления. В течение суток ожидается переменная облачность, в основном, без осадков.

Ночью и с утра есть вероятность слабого тумана. А в северо-восточных районах во время ночного похолодания появится гололед на отдельных участках дорог.

Минимальная температура ночью будет от −4 мороза по востоку республики до +4 в западной ее части. Днем воздух прогреется от +9 до +15 градусов, но местами по востоку страны будет не теплее +8.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде на неделе с 16 по 22 марта: «Первые весенние дожди и последний снег на выходных».

Тем временем МЧС сообщило, что второй дорожный мост в Беларуси ушел под воду. А еще ранее мы писали, что в Мстиславском районе паводок отрезал дорогу в деревню, подтопив мост через Сож.

Напомним, ранее в МЧС предупреждали, что паводки могут угрожать 60 районам Беларуси при неблагоприятных условиях.