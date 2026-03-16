В Самаре устроили флешмоб в честь 10-летия Росгвардии

В Самаре прошел флешмоб к 10-летию Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Патрульные автомобили ведомства выстроились и образовали огромную цифру «10». Об этом сообщает правительство Самарской области.
«10 лет — это только начало большой истории, наполненной доблестью, честью и верностью долгу», — отметили в ведомстве.
Перформанс запечатлели с высоты птичьего полета. Мероприятие приурочили к юбилею со дня образования Росгвардии. Символичный жест подчеркнул значимость даты для стражей правопорядка и жителей города.
