Умер актер МХАТ имени Горького Андрей Голиков

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Ветеран театра МХАТ имени Горького актер Андрей Голиков умер в возрасте 80 лет, сообщили в театре.
«Шестнадцатого марта на 81-м году жизни скончался один из старейших актёров МХАТ имени М. Горького Андрей Борисович Голиков», — говорится в Telegram-канале театра.
Голиков окончил актёрский факультет Школы-студии МХАТ в 1969 году. После окончания обучения на режиссёрском факультете Школы-студии в 1976 году он был принят в труппу МХАТ имени М. Горького. В 1987 году артист остался в труппе театра под руководством Т. В. Дорониной.
Он сыграл роли в ряде важных для театра постановок: «Так победим!» М. Ф. Шатрова, «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина, «Тартюф» Ж. Б. Мольера, «Три толстяка» Ю. К. Олеши и М. А. Горюнова, «Господа Головлёвы» М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Последний срок» В. Г. Распутина.
Помимо актерской деятельности, Голиков также работал в качестве режиссёра над спектаклем «Живи и помни» В. Г. Распутина, в Грозненском русском драматическом театре имени М. Ю. Лермонтова в 1975 году поставил спектакль «Наташа». В 2011—2017 годах по совместительству играл на сцене московского театра Et Cetera. Сочетал работу актера, режиссёра и педагога — в Школе-студии МХАТ, Институте современного искусства и во ВГИКе.