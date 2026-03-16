Представитель Долиной прокомментировал иск певицы к мошенникам

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин, говоря об иске певицы к мошенникам более чем на 176 миллионов рублей, сообщил РИА Новости, что это дело нельзя бросать.
Балашихинский городской суд рассмотрит иск Долиной к мошенникам, участвовавшим в афере с квартирой певицы в центре Москвы, сумма возмещения имущественного вреда по иску превышает 176 миллионов рублей.
«Относительно судебных историй: я дистанцировался от этих процессов, есть юридические обстоятельства, которые идут в соответствии с законом Российской Федерации. Лично меня больше всего радует невероятная поддержка молодежи. Такие видео разрывают TikTok, другие социальные сети. Вот это настоящая любовь и поддержка. Но это не означает, что надо бросить уголовные процессы», — сказал собеседник агентства.
Летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Певица оспорила сделку по продаже квартиры, после чего начались длительные судебные споры, которые дошли до Верховного суда. ВС в декабре 2025 года оставил право собственности за покупательницей квартиры в Хамовниках — Полиной Лурье. Сама же Долина, по определению Верховного суда, стала жертвой преступления.