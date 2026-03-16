Что дает программа долгосрочных сбережений, как в ней участвовать, условия и выплаты

В стране растет популярность программы долгосрочных сбережений (ПДС). По данным Минфина России, количество участников превысило 10,5 млн человек. Как работает эта программа, что она дает, кому доступна и как эффективнее копить на пенсию — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Что такое программа долгосрочных сбережений.

Программа долгосрочных сбережений — это накопительно-сберегательный продукт с участием государства, запущенный в России в 2024 году. Его задача — помочь гражданам накопить дополнительные средства к моменту выхода на пенсию.

По данным Банка России на январь 2026 года, за время работы программы долгосрочных сбережений привлечено уже 717 млрд рублей.

Как отметила в разговоре с «Газетой.Ru» экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе, суть программы долгосрочных сбережений (ПДС) проста: вы добровольно откладываете деньги себе на будущее, а государство добавляет к ним свои средства — софинансирует.

Как работает программа долгосрочных сбережений.

Оператор программы долгосрочных сбережений — негосударственный пенсионный фонд (НПФ). После заключения договора он начинает инвестировать ваши средства и приумножать сбережения.

Перед тем как выбрать НПФ, важно ознакомиться с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов на сайте Банка России.

По состоянию на март 2026 года, в реестр входит 32 НПФ.

Заключить договор с понравившимся негосударственным пенсионным фондом можно как в офисе организации, так и на ее сайте. После этого участник программы самостоятельно вносит любые суммы на свой счет.

Сбережения в ПДС формируются за счет:

* личных взносов,



* взносов работодателя,



* софинансирования государства,



* пенсионных накоплений,



* инвестиционного дохода.

Выплаты накопленных средств можно получить:

* по истечении 15 лет с даты заключения договора;



* по достижении возраста 55 лет для женщин и 60-ти — для мужчин;



* досрочно, в особых жизненных ситуациях. Например, если человеку потребовалось дорогостоящее лечение, или в случае потери кормильца.

Виды выплат:

* пожизненная;



* периодическая (с установленным сроком выплаты);



* единовременная. Эту выплату можно оформить спустя 15 лет после заключения договора либо если размер пожизненных периодических выплат в случае их назначения составляет менее 10% прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ.

Условия программы.

Процедура вступления в программу долгосрочных сбережений максимально упрощена. С 1 октября оформить договор можно онлайн через портал «Госуслуги».

Как вступить в ПДС.

* Перейдите в робот-помощник Макс на портале «Госуслуги».



* Введите в строке запроса «вступить в ПДС».



* Ознакомьтесь со списком НПФ, доступных для заключения договора.



* Заключите договор с НПФ на сайте фонда или при личном обращении.



* При заключении договора на сайте некоторых НПФ доступно подписание в приложении «Госключ». Это означает, что подписать договор можно онлайн, на «Госуслугах».

Как рассчитывается доплата от государства.

Один из главных плюсов программы ПДС — софинансирование государства. Чтобы его получить, нужно вносить не менее 2 тыс. руб. ежегодно.

Размер софинансирования ПДС зависит от ежемесячного дохода граждан:

* менее 80 тыс. руб. в месяц — государство добавит по 1 рублю к каждому рублю вкладчика. Чтобы получить максимальное софинансирование достаточно внести 36 тыс. руб. ежегодно.



* от 80 тыс. до 150 тыс. руб. — государство добавит 50 копеек к каждому рублю вкладчика. Чтобы получить максимальное софинансирование понадобится вносить ежегодно 72 тыс. руб.



* более 150 тыс. руб. — государство добавит 25 копеек к каждому рублю вкладчика. Чтобы получить 36 тыс. руб. от государства, понадобится внести на протяжение года 144 тыс. руб.

Налоговый вычет с ПДС.

Участники программы имеют возможность оформить ежегодный налоговый вычет в отношении долгосрочных сбережений. От уплаты НДФЛ освобождаются взносы на сумму до 400 тыс. рублей в год. Максимальный размер возврата НДФЛ может составлять ~от 52 тыс. до 60 тыс. руб.~ в зависимости от дохода инвестора и применяемой ставки 13% или 15%.

С 1 января 2025 года получить налоговый вычет можно в упрощенном порядке. НПФ направляют информацию об уплаченных пенсионных взносах за предыдущий год. На их основании формируется предзаполненное заявление на получение вычета по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и направляется в личный кабинет налогоплательщика. Гражданину необходимо направить заявление, подписанное электронной подписью, и указать реквизиты для перечисления денежных средств.

Плюсы и минусы программы долгосрочных сбережений.

Программа долгосрочных сбережений — это сберегательный инструмент нового типа, пояснила «Газете.Ru» заместитель генерального директора НПФ ГАЗФОНД ПН Ирина Баранова. Она позволяет гражданам РФ сформировать личный капитал при прямой поддержке государства, а государству получить «длинные деньги», которые работают на экономику страны.

~Плюсы ПДС~

* софинансирование государства до 36 тыс. руб. в год;



* налоговый вычет ежегодно;



* отсутствие НДФЛ с дохода.

Кроме того, перевод средств пенсионных накоплений в ПДС позволяет воспользоваться ими в ряде случаев до наступления пенсионных оснований. К совокупности этих преимуществ эксперт добавляет безубыточность вложений, которую гарантирует НПФ, что делает программу долгосрочных сбережений уникальным финансовым продуктом.

~Минусы ПДС~

* средства заморожены на 15 лет. Получить их без потерь раньше — всего через год — можно только в случае, если человек выходит на пенсию. Сейчас предпенсионеры используют эту лазейку, чтобы получить софинансирование от государства и вывести средства сразу после наступления этого срока. Однако скоро лайфхак исчезнет. В Минфине планируют увеличить срок снятия средств софинансирования ПДС до 5 лет с момента вступления в программу.



* При досрочном выходе из ПДС потребуется вернуть государству сумму полученного налогового вычета и уплатить налог с инвестиционного дохода.



* Человек не может выбирать, куда именно будут инвестированы его средства.

Как копить эффективно.

Ольга Гогаладзе в беседе с «Газетой.Ru» назвала три главных принципа долгосрочных сбережений.

1. Регулярность. Даже небольшие, но регулярные взносы будут эффективнее больших одноразовых пополнений.



2. Диверсификация. Программа долгосрочных сбережений — это не единственный инструмент. Хорошо сочетать его с индивидуальным инвестиционным счетом, облигациями и фондами.



3. Сроки. Подключайтесь к программе как можно раньше.

«Важно понимать, что если вы забираете деньги досрочно, то теряете государственные выплаты и прибыль, поэтому ПДС имеет смысл именно как долгосрочное вложение. Выгоднее всего программа для людей предпенсионного возраста. Вы вносите деньги, получаете софинансирование государства и налоговые вычеты. При достижении 55/60/65 лет получаете деньги обратно», — отметила Ольга Гогаладзе.

Чтобы копить эффективно, Ирина Баранова рекомендует следующий подход к планированию сбережений: ~Доходы — Сбережения = Расходы~, а не наоборот.

Эксперт приводит пример: если ежемесячно вносить на ПДС по 5 тыс. руб., то при инвестиционной доходности в 15% годовых уже через 5 лет получаемый на них доход (включая софинансирование от государства) превысит сумму ваших ежегодных взносов.

Конечно же ПДС не отменяет другие привычные инструменты, а дополняет их. Ирина Баранова рекомендует иметь ликвидные средства, для этого хорошо подойдут вклады и накопительные счета.

«Инструменты фондового рынка, такие как акции, облигации, инвестиционные паи позволяют получить потенциально высокую доходность, но не обеспечивают 100% сохранность вложений. Наконец ПДС обеспечивает защищенную часть для ваших сбережений и при грамотном подходе позволяет сохранить качество жизни в любом возрасте. Это марафон, а не спринт», — подчеркивает Ирина Баранова.

Эксперт советует не ждать идеального момента или «лишних» денег. Начинать стоит уже сегодня с минимального взноса.

«Для сохранения наилучших условий по налоговым льготам важно вступить в ПДС именно в 2026 году, так как с 2027 года минимальный срок участия для сохранения льгот начнет постепенно увеличиваться, вплоть до 10 лет», — отметила Ирина Баранова.