В Новосибирске прошла церемония вручения бизнес-премии «Звёздная лига»: яркие кадры

16 марта в правительстве Новосибирской области состоялась торжественная церемония награждения бизнес-премии «Звёздная лига — 2026». На площадке собрались лидеры ключевых отраслей экономики, предприниматели и общественные деятели, чтобы отметить достижения тех, кто вносит существенный вклад в развитие региона и страны.
Организатором премии выступил деловой портал BFM-Новосибирск. «Звёздная лига» — это признание заслуг компаний и персон, внедряющих инновации, развивающих стартапы и реализующих социально значимые проекты.
Открывая церемонию, управляющие партнеры медиахолдинга Сиб.фм Групп" Марина Волк и Денис Калабухов подчеркнули значимость события:
«Сегодня мы чествуем тех, чей труд, креативность и преданность делу меняют наш регион к лучшему. Победители “Звёздной лиги” — это люди, которые доказывают: для тех, кто верит в свои силы, не существует невозможного».
Заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумовотметил стратегическую важность поддержки бизнес-инициатив:
«Развитие деловой среды — это фундамент процветания нашего региона. Премия “Звёздная лига” — это важная площадка для обмена опытом и демонстрации лучших практик, которые уже завтра станут опорой для экономики Новосибирской области».
Публикуем список лауреатов премии «Звёздная лига — 2026»:
• «Лучший молодежный проект» — медиапроект «Юнкоры Сиб.фм Групп» (директор Ю. Ю. Черявко).
• «За столетний золотой труд» — АО «Новосибирский аффинажный завод» (гендиректор В. А. Прохоров).
• «Творческий прорыв» — Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (гендиректор А. Тухватуллин).
• «Лучшая рекламная кампания года» — РА «Точка» (руководитель Е. Д. Аминова).
• «Лучшее охранное предприятие года» — Союз охранных предприятий «КРУК-С» (директор Д. С. Зайков).
• «Лучшие технологии для здорового микроклимата»— группа компаний ТИОН (гендиректор С. Козлов).
• «Город будущего» — ООО «Диджитал Клаус» (директор А. В. Ситников).
• «Надежность и стабильность» — ООО МКК «Городское Сберегательное Отделение» (руководитель филиала А. В. Суманова).
• «Медицина будущего» — ООО «Клиника профессора Пасман» (директор Н. М. Пасман).
• «Лучшая клиника косметологии 2026» — Сеть клиник «Red Clinic» (К. Н. и А. С. Поляковы).
• «Дело жизни» — Стоматологический центр «Смт-логия» (директор Е. Ю. Мечковская).
• «Поддержка СВОих» — Депутат Заксобрания НСО К. Е. Терещенко.
• «Сердце Сибири» — Фонд «Защитники Отечества» по НСО (руководитель В. В. Шевелёв).
• «Моя страна — моя Россия» — Ассамблея народов России в НСО (директор ГАУК НСО «ДНК им. Г. Д. Заволокина» А. В. Романцов).
• «Рекорды строительства» — ООО «Брусника» (коммерческий директор Д. Гузенко).
• «Новые стандарты удобства и качества жизни» — ЖК «Страна. Тополевая» (заказчик проекта П. Губин).
• «Точка притяжения» — Проект «Молодецкие игры народов России» (руководитель Д. Н. Семенов).
• «Красивый бизнес» — Компания «Цветы Афродиты» (владелец И. С. Мжельская).
• «Сила слова» — писатель, автор книг по саморазвитию Г. В. Клименко.
• «Стиль вне границ» — Бренд «Vea la Vie» (основатель В. В. Кузнецова).
• «Поступательное развитие розничного бизнеса» — ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (управляющий филиалом Н. С. Голубева).
• «Социальное предпринимательство» — многопрофильный медицинский центр «Фабрика здоровья» (директор А. В. Лодде).
• «Лучший банк по кредитованию МСБ» — АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (директор Е. К. Лашина).
• «Развитие и продвижение отечественных товаров в индустрии красоты» — АМБ-бренда Cosmomedica Е. Мирошникова.
• «Хранители города» — Краевед К. А. Голодяев.
• «Прорывной дебют» — Адвокат коллегии «ПАРТНЕР» В. О. Миронова.
• «Брокер года» — АО «ФИНАМ» (руководитель направления М. И. Шабашева).
• «Здоровье Сибири» — Клиника «Be Lucce» (директор Т. Сивильгаева).
• «Наука и творчество» — певица, педагог, писатель, телеведущая (руководитель вокальной студии Е. В. Рассказова).
• «Лучший популяризатор научных знаний» — к.с.н.
, доцент, научный руководитель Музея-лаборатории МГРИ «Занимательная физика» Н. Н. Соколов.
• «Промышленный менеджер года» — генеральный директор ООО «НПП “Фильтроткани” В. А. Рафиенко.
Партнеры премии:
Генеральный партнер премии — группа компаний ТИОН. Официальные партнеры — Банк «УРАЛСИБ», ООО’Брусника«. Вип-партнер мероприятия — Рекламное агентство “Точка”.
Церемония завершилась неформальным общением экспертов сообщества, которые обсудили планы по развитию бизнеса Новосибирской области на текущий год.
Фото: Денис Винокуров / Сергей Белов / Сиб.фм.