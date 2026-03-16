Журналист Мацкявичюс прокомментировал введенные против него санкции ЕС

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Журналист Эрнест Мацкявичюс заявил РИА Новости, что введенные против него санкции Евросоюза не имеют для него «никакого значения» и не повлияют на его работу.

Ранее ЕС включил Мацкявичюса и журналиста Сергея Ключенкова в санкционный список против якобы «дестабилизирующих действий России». Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

«Я удивлен, что этого не случилось раньше, исходя из логики всего, что делает руководство Евросоюза в последнее время. Само по себе это решение для меня никакого значения не имеет. Оно не повлияет ни на мой образ жизни, ни на мой образ мыслей, ни на мою работу», — сказал Мацкявичюс.

Он подчеркнул, что намерен и дальше продолжать свою профессиональную деятельность.

«У меня есть взгляды, есть свои убеждения, есть работа, которую я делаю честно. И если кому-то за пределами нашей страны это не нравится, то это, так сказать, их право. Для меня это значение не имеет. Как работали мы с коллегами, так и будем работать дальше, удерживая информационный фронт. Мы любим свою работу, любим свою страну», — заключил журналист.

