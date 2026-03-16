В Калининградской области полиция изъяла 24 тонны спирта и цех по производству контрафактного алкоголя

Сотрудники УЭБиПК УМВД совместно с региональным УФСБ пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся нелегальным оборотом спирта, спиртосодержащей продукции и немаркированных сигарет. Задержаны шестеро местных жителей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: Янтарный край

Сотрудники УЭБиПК УМВД совместно с региональным УФСБ пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся нелегальным оборотом спирта, спиртосодержащей продукции и немаркированных сигарет. Задержаны шестеро местных жителей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленники закупали оптовые партии этилового спирта, а затем кустарным способом с помощью красителей и ароматизаторов изготавливали алкогольные напитки, маскируя их под известные бренды. Никаких лицензий и разрешений у них не было. Контрафакт, а также сигареты без маркировки сбывали частным лицам и предпринимателям.

При силовой поддержке Росгвардии оперативники провели задержание и обыски. В помещениях и автомобилях подозреваемых изъято:

— более 24 тонн спирта;

— свыше 600 литров готовой спиртосодержащей продукции;

— около 2,5 тысячи пачек немаркированных сигарет;

— тара с этикетками, производственное оборудование и документы.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте этилового спирта и алкогольной продукции. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Полиция устанавливает каналы поставок и возможных сообщников.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше