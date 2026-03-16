Калининградские полицейские накрыли подпольный цех: 24 тонны спирта, контрафактный алкоголь и немаркированные сигареты

Калининградской области совместно с региональным УФСБ пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на нелегальном обороте спирта и контрафактной продукции. Задержаны шесть местных жителей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, злоумышленники закупали этиловый спирт крупными партиями, а затем кустарным способом с использованием красителей и ароматизаторов производили алкогольные напитки, которые выдавали за продукцию известных брендов. Никаких лицензий у них не было. Кроме того, они торговали немаркированными сигаретами.
При силовой поддержке Росгвардии оперативники провели обыски в помещениях и автомобилях, используемых подозреваемыми. Изъято более 24 тонн спирта, свыше 600 литров готовой спиртосодержащей продукции, около 2,5 тысячи пачек сигарет без акциза, а также пустая тара с этикетками, производственное оборудование и документы.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.3 УК РФ. Фигуранты отпущены под подписку о невыезде. Полиция продолжает устанавливать каналы поставок и возможных сообщников.