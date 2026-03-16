Алексей Беспрозванных назначил чиновника из Нижнего Новгорода министром цифровых технологий и связи Калининградской области

Анастасия Голубых покинула пост по собственному желанию.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области — новый министр цифровых технологий и связи. Губернатор назначил на пост Марата Фатхуллина, который приступит к обязанностям 17 марта, сообщается в МАХ главы региона. Анастасия Голубых покидает пост по собственному желанию.

«Поставил перед ним задачи. Главное — максимально цифровизировать регион, обеспечить связь в каждом муниципалитете. Особое внимание уделяем надежности каналов связи и информационной безопасности. Регион у нас молодой, и “цифра” здесь должна быть развитой», — написал губернатор.

Отмечается, что до декабря 2025 года в течение пяти лет Фатхуллин занимал пост директора департамента цифровой трансформации в администрации Нижнего Новгорода.