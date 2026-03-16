Кантаты, прелюдии и диалог с Генделем: пять концертов фестиваля «Баховские дни»

С тех пор этот «нотный автограф» вдохновлял композиторов разных эпох. Они включали его в собственные произведения как знак уважения к мастеру барокко или как скрытую цитату, обращённую к его наследию. В 1985 году музыковед Ульрих Принц насчитал более четырёхсот сочинений трёхсот тридцати авторов, основанных на теме B-A-C-H.