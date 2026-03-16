Гарантировать проезд по Крымскому мосту за час пока нельзя, заявил Аксенов

Аксенов: гарантировать проезд по Крымскому мосту в течение 1 часа пока нельзя.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Частое перекрытие движения по Крымскому мосту из-за предупреждений об атаках ВСУ пока не позволяет гарантировать проезд по нему в течение одного часа, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.

«Узкие места есть — ожидание на Крымском мосту. Час ожидания — целевой показатель не смогли достигнуть, к сожалению. При ракетных атаках на мосту закрывается движение. Сейчас это происходит чаще, много раз в день. Поэтому гарантировать по времени проезда (моста в течение часа — ред.), к сожалению, я не могу, обстоятельства сильнее. Наша задача организовать медпомощь, питьевую воду — в этой части мы все выполняем» , — сказал он.

Ранее Аксенов сообщал, что в дни увеличения трафика на Крымском мосту размещают дополнительные пункты досмотра, чтобы сократить время его прохождения до одного часа.

По Крымскому мосту разрешен проезд легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы. В ноябре 2025 года был введен запрет на проезд по мосту электромобилей и гибридных авто.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше