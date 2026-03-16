Ричмонд
+18°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области поднялся уровень воды на Дону

Гидрометцентр России сообщил о подъеме уровня воды в реке Дон на территории Волгоградской области. Согласно наблюдениям, увеличение произошло на 0,3−1 метра, но до неблагоприятных значений вода не дошла. Опасности для населения нет.

Также специалистами отмечается подъем воды в реках Бузулук и Кумылга. В целом по прогнозам Гидрометцентра ожидаемые максимальные уровни весеннего половодья на большинстве рек региона будут около нормы.

Напомним, ранее по данным гидрологов Волгоградского ЦГМС, в регионе прогнозировался возможный подъем малых рек Донского бассейна до опасных значений. Пик половодья, по мнению специалистов, придётся на середину апреля — первую декаду мая 2026 года.