Житель Черняховска поджёг машины двух полицейских и напал на дознавателя: дело ушло в СК

Следственный комитет предъявил обвинение 50-летнему жителю Черняховска, который за одну ночь успел уничтожить автомобили двух сотрудников правоохранительных органов, а до этого — напасть на женщину-дознавателя в отделе полиции.
Ночью 12 марта 2026 года мужчина облил горючей жидкостью и поджёг две машины, принадлежащие полицейским. Сделал он это из личной неприязни к ним. Убедившись, что автомобили горят, скрылся.
Но это не единственный эпизод. В 2023 году фигурант, проходя по делу о мошенничестве, в фойе дежурной части напал на дознавательницу, которая вела его дело. Он схватил женщину за локоть и с силой оттолкнул, причинив ей физическую боль.
Суд отправил обвиняемого под стражу. Расследование продолжается, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.