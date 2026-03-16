Певица Лариса Долина подала иск к мошенникам на 176 млн рублей

Как следует из материалов дела, Основа нашел в интернете «подработку», в рамках которой за 20 тысяч рублей оформил банковскую карту и отдал ее преступникам. Когда же Долина перечислила на нее 4,5 млн рублей, он по заданию кураторов снял с карты 2,75 млн. Артур Каменецкий тоже передал злоумышленникам данные карты и помог вывести перечисленные Долиной средства. Ранее судимый Леонтьев покупал для мошенников сим-карты и также обналичил и отдал аферистам часть денег певицы. А Анжела Цырульникова выступила в роли курьера, несколько раз забирая наличные у артистки и передавая их организаторам схемы. Таким образом, ~похищенных у Долиной денег у осужденных нет~.