На трассе под Волгоградом дотла выгорела кабина фуры

Огонь вспыхнул в кабине фуры, двигавшейся в ночь на 16 марта по трассе Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» на территории Камышинского района Волгоградской области.
Пожар разгорелся на 495-километре. К счастью, водитель успел покинуть автомобиль, остался жив и не обгорел.
«Огнеборцы 29-й пожарно-спасательной части ликвидировали огонь на 10 квадратных метрах», — сообщают в региональном главке МЧС.
По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
