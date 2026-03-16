На трассе под Волгоградом дотла выгорела кабина фуры

Пожар разгорелся на 495-километре трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград».

Огонь вспыхнул в кабине фуры, двигавшейся в ночь на 16 марта по трассе Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» на территории Камышинского района Волгоградской области.

Пожар разгорелся на 495-километре. К счастью, водитель успел покинуть автомобиль, остался жив и не обгорел.

«Огнеборцы 29-й пожарно-спасательной части ликвидировали огонь на 10 квадратных метрах», — сообщают в региональном главке МЧС.

По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее в МВД назвали причину хлопков и пожара в ЖК на западе Волгограда.