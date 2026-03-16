В Калининграде напомнили о скором завершении «гаражной амнистии»

всей России) под ними действует до 1 сентября 2026 года. В Госдуме рассматривают законопроект о продлении амнистии до 2031-го, но пока он не принят, времени остаётся всё меньше. Если не оформить землю сейчас, пользоваться гаражом по-прежнему можно, но при любой сделке — продаже, дарении или вступлении в наследство — возникнут проблемы.
Где город уже помог с межеванием.
Администрация Калининграда провела кадастровые работы в десятках гаражных обществ. В списке те, чьи председатели вовремя откликнулись и предоставили данные. Среди них:
«Авиатор-2», «Автоагрегатчик», «Борисово-коллективное», «Бриг», «Бурун», «Взлёт» (частично), «Гвардеец» (частично), «ЖБИ-1», «Железнодорожник» (на Киевской и Калязинской), «Жигули», «Запорожец», «Звезда» на Театральной, «Комета», «Круг», «Лада» (частично), «Ликвидатор», «Лист», «Лист-2», «Луч-2», «Луч-4», «Москвич», «Машиностроитель», «Мечта», «Надежда», «Невского» (частично), «Невского-2», «Ока», «Ока-2», «Октябрь», «Омега», «Парус», «Пилот», «Пограничник», «Полет», «Полет-1», «Поршень», «Преголь», «Прогресс», «Радуга» на Нарвской, «Радуга» на Тбилисской (частично), «Ромашка», «Ротор», «Свеча», «Связист», «Сигнал» в Трамвайном переулке, «Сова», «Спартак», «Старт-2», «Стрелок», «Стрелок-2», «Урал», «Фотон» (частично), «Чайка», «Чкаловск-1», «Южный», «Якорь», «Ялтинское».
На днях объявлены аукционы на межевание ещё в пяти обществах: «А. Невский», «Лагуна», «Лада», «Вагоностроитель-2» и «Энергия».Как оформить гараж самому.
Если земля под гаражом ещё не образована, нужно подать заявление о предварительном согласовании с приложением схемы участка. Схему можно нарисовать самостоятельно на сайте Росреестра, но лучше доверить это кадастровому инженеру.
Если участок уже стоит на кадастровом учёте, подаётся заявление о предоставлении земли в собственность. Потребуются техплан гаража (если его нет в ЕГРН) и документ, подтверждающий, что гаражом пользовались до 2004 года вы или ваши родственники, от которых он перешёл по наследству. Подойдут договоры купли-продажи, подключения к сетям, старые платёжки или справки БТИ, выданные до 2013 года.