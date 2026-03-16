Лесники Беларуси назвали дату, когда свежий березовый сок появится в продаже

В Беларуси приступили к заготовке свежего березового сока.

Источник: Комсомольская правда

Лесники Беларуси назвали дату, когда свежий березовый сок появится в продаже. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Брестское государственное производственное лесохозяйственное объединение.

В частности, в Брестской области сезон заготовки свежего березового сока уже начался. Пока он стартовал только в южных районах региона, где уже пошло сокодвижение. Договоры на поставку продукции с перерабатывающими предприятиями также заключены. Первые 24 тонны березового сока уже были отгружены Лунинецким лесхозом. Пинский лесхоз отгрузит первую партию 17 марта.

После этого березовый сок можно будет купить в лесхозах и лесничествах Брестской области, а также на торговых площадках в Бресте, Пинске и Барановичах.

