Лесники Беларуси назвали дату, когда свежий березовый сок появится в продаже. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Брестское государственное производственное лесохозяйственное объединение.
В частности, в Брестской области сезон заготовки свежего березового сока уже начался. Пока он стартовал только в южных районах региона, где уже пошло сокодвижение. Договоры на поставку продукции с перерабатывающими предприятиями также заключены. Первые 24 тонны березового сока уже были отгружены Лунинецким лесхозом. Пинский лесхоз отгрузит первую партию 17 марта.
После этого березовый сок можно будет купить в лесхозах и лесничествах Брестской области, а также на торговых площадках в Бресте, Пинске и Барановичах.
