В Уфе нарушают права ребенка с редким генетическим заболеванием: пришлось вмешаться Бастрыкину

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании, начавшегося после обращения жительницы Уфы о нарушении прав ее ребенка-инвалида. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
По словам заявительницы, ее 11-летний сын имеет паллиативный статус, два года назад ему диагностировали редкое генетическое заболевание. С тех пор состояние мальчика ухудшилось. Согласно индивидуальной программе реабилитации, ему положены инвалидные коляски, однако выданных сертификатов на их приобретение, как утверждает мать, недостаточно для покупки подходящих технических средств. Обращения в профильные структуры результата не принесли.
Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю регионального отделения СК Владимиру Архангельскому доложить о ходе и результатах расследования.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — заявили в СКР.
