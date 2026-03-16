В Уфе нарушают права ребенка с редким генетическим заболеванием: пришлось вмешаться Бастрыкину

По словам заявительницы, ее 11-летний сын имеет паллиативный статус, два года назад ему диагностировали редкое генетическое заболевание. С тех пор состояние мальчика ухудшилось. Согласно индивидуальной программе реабилитации, ему положены инвалидные коляски, однако выданных сертификатов на их приобретение, как утверждает мать, недостаточно для покупки подходящих технических средств. Обращения в профильные структуры результата не принесли.