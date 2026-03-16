В Минздраве рассказали о школах для пациентов с диабетом

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Более двух тысяч школ для пациентов с сахарным диабетом внедрены в клиническую практику в России, за год очное обучение в них прошли свыше одного миллиона человек, сообщила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России, академик РАН Наталья Мокрышева.