В Минздраве рассказали о школах для пациентов с диабетом

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Более двух тысяч школ для пациентов с сахарным диабетом внедрены в клиническую практику в России, за год очное обучение в них прошли свыше одного миллиона человек, сообщила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России, академик РАН Наталья Мокрышева.
«Более двух тысяч школ для пациентов с сахарным диабетом совершенно разных направлений, разных типов диабета, разных подходов терапевтических уже внедрены в нашу клиническую практику», — сказала Мокрышева на форуме «Здоровое общество».
По ее словам, за прошедший год более одного миллиона пациентов прошли очное групповое обучение в этих школах.
«Сейчас все информационные технологии, отработанные алгоритмы, клинические рекомендации, методические пособия — созданная система эндокринологической помощи в России соответствует всем международным стандартам, но я бы сказала, даже превосходит», — отметила Мокрышева.
Она добавила, что с 1 января 2026 года функционирует информационный ресурс про диабет, разработанный в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».