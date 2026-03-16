Накануне дня рождения жительница Шахт лишилась двух пальцев, упав со стола в кафе

Женщина из Ростовской области рассказала, как лишилась двух пальцев, упав со стола.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Шахт потеряла два пальца после того, как в одной из заведений ей на руку упал стол. Инцидент произошел за сутки до тридцатилетия пострадавшей. Об этом сама женщина рассказала в социальных сетях.

По словам дончанки, во время отдыха в одном из заведений она села на край массивного стола. В какой-то момент конструкция не выдержала и упала вместе с посетительницей. Столешница сильно придавила девушке правую кисть. В итоге она лишилась верхних фаланг на среднем и безымянном пальцах.

— Сейчас мне немного неудобно заниматься привычными вещами, они очень чувствительные, — рассказала подписчикам дончанка. — Я пишу не для того, чтобы меня жалели. А чтобы вы понимали, что в жизни бывает всякое.

Люди поддержали женщину. Под опубликованным постом появились десятки комментариев со словами сочувствия.

