На Летнем озере в Калининграде установили аппараты с правильным кормом для птиц. Рядом с водоёмом появилось два зелёных автомата. Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации.
Четыре аналогичных аппарата хотят установить на территории рядом с Верхним озером. Ещё одна кормушка также появится возле озера Поплавок.
«В администрации готовы рассмотреть предложения от бизнеса и по другим водоёмам, если таковые поступят. А о том, что хлебом кормить птиц вредно, все уже (плюс-минус) знают», — отметили в администрации.
Автоматы с правильным кормом для птиц и рыб начали устанавливать рядом с водоёмами в Калининграде в марте 2025 года. Первые устройства появились на Нижнем озере и Поплавке. Вертикальные зелёные автоматы выдают комбинированный корм для уток, лебедей и рыб. Подобные аппараты также установлены в Парке света в Гурьевске и на озере в Советске.