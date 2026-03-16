На Летнем озере в Калининграде установили аппараты с правильным кормом для птиц

Автоматы с правильным кормом для птиц и рыб начали устанавливать рядом с водоёмами в Калининграде в марте 2025 года. Первые устройства появились на Нижнем озере и Поплавке. Вертикальные зелёные автоматы выдают комбинированный корм для уток, лебедей и рыб. Подобные аппараты также установлены в Парке света в Гурьевске и на озере в Советске.