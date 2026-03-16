Ричмонд
+18°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Летнем озере в Калининграде установили аппараты с правильным кормом для птиц

Рядом с водоёмом появилось два зелёных автомата.

На Летнем озере в Калининграде установили аппараты с правильным кормом для птиц. Рядом с водоёмом появилось два зелёных автомата. Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации.

Четыре аналогичных аппарата хотят установить на территории рядом с Верхним озером. Ещё одна кормушка также появится возле озера Поплавок.

«В администрации готовы рассмотреть предложения от бизнеса и по другим водоёмам, если таковые поступят. А о том, что хлебом кормить птиц вредно, все уже (плюс-минус) знают», — отметили в администрации.

Автоматы с правильным кормом для птиц и рыб начали устанавливать рядом с водоёмами в Калининграде в марте 2025 года. Первые устройства появились на Нижнем озере и Поплавке. Вертикальные зелёные автоматы выдают комбинированный корм для уток, лебедей и рыб. Подобные аппараты также установлены в Парке света в Гурьевске и на озере в Советске.