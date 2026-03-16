Создан светящийся кристалл для квантовых компьютеров

Металлорганические каркасы привлекают внимание ученых всего мира как основа для материалов будущего. Они позволяют совмещать свойства металлов и органики, создавать наноячейки с прочными каркасами, в которые, например, можно упаковывать молекулы лекарств для их таргетированной доставки в организме. Идея светящегося металлорганического кристалла была вызвана потребностями нескольких передовых научных отраслей. Такой кристалл мог бы стать своего рода «сердцем» квантового чипа для квантового компьютера, поспособствовать детектированию физических процессов в инфракрасном диапазоне через видимый спектр и упростить лазерные хирургические инструменты.