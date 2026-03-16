В РАН заявили, что плазма от вспышки М2.8 может вызвать магнитную бурю

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сильная вспышка М2.8, зафиксированная на Солнце 16 марта, сопровождалась выбросом плазмы в сторону Земли. Ее удар может вызвать сильнейшую за последние два месяца магнитную бурю, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Взрыв произошел вблизи центра солнечного диска и сопровождался очевидным выбросом плазмы в сторону Земли. По данным с космических телескопов, во время вспышки был также разрушен и выброшен в космос находившийся вблизи эпицентра протуберанец среднего размера, который дополнительно увеличит массу выброшенного газа», — отмечается в сообщении.
Специалисты подчеркнули, что событие относится к категории редких фронтальных ударов по Земле. Предварительно ожидается самая сильная магнитная буря за два месяца, прогнозируемый уровень — G3.
Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».