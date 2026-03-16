Новый министр цифровых технологий Калининградской области назначен из Нижнего Новгорода

Карьеру на муниципальной службе Фатхуллин начал в 2019 году с должности замначальника управления информационно-технического обеспечения и связи администрации Нижнего Новгорода. С августа 2019-го возглавил управление развития IT, которое в декабре 2020 года было преобразовано в департамент цифровой трансформации. Последние пять лет он руководил этим департаментом. В конце декабря 2025 года чиновник объявил об уходе, написав в соцсетях: «Впереди небольшая передышка. А потом, я надеюсь, снова созидать».