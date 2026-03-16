Новый министр цифровых технологий Калининградской области назначен из Нижнего Новгорода

Марат Фатхуллин возглавил министерство цифровых технологий и связи Калининградской области. К своим обязанностям он приступит с 17 марта. Губернатор Алексей Беспрозванных уже поставил перед новым руководителем ключевые задачи: максимальная цифровизация региона, обеспечение качественной связью во всех муниципалитетах, надёжность каналов связи и информационная безопасность. "Регион у нас…

Источник: Янтарный край

Марат Фатхуллин возглавил министерство цифровых технологий и связи Калининградской области. К своим обязанностям он приступит с 17 марта. Губернатор Алексей Беспрозванных уже поставил перед новым руководителем ключевые задачи: максимальная цифровизация региона, обеспечение качественной связью во всех муниципалитетах, надёжность каналов связи и информационная безопасность.

«Регион у нас молодой, и “цифра” здесь должна быть развитой», — подчеркнул глава региона.

Прежний и.о. министра Анастасия Голубых покинула пост по собственному желанию.

Кто такой Марат Фатхуллин.

Новому министру 35 лет. Он родился в Дзержинске Нижегородской области, в 2014 году окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности «Вычислительные машины, системы, комплексы и сети». Дополнительно проходил обучение по программам подготовки управленческих кадров в РАНХиГС и Высшей школе экономики.

Карьеру на муниципальной службе Фатхуллин начал в 2019 году с должности замначальника управления информационно-технического обеспечения и связи администрации Нижнего Новгорода. С августа 2019-го возглавил управление развития IT, которое в декабре 2020 года было преобразовано в департамент цифровой трансформации. Последние пять лет он руководил этим департаментом. В конце декабря 2025 года чиновник объявил об уходе, написав в соцсетях: «Впереди небольшая передышка. А потом, я надеюсь, снова созидать».

Интересно, что до прихода на госслужбу Фатхуллин работал в коммерческих компаниях в сфере digital, был IT-консультантом крупного медиахолдинга и даже занимал пост генерального директора и главного редактора СМИ.