В Воронежском заповеднике временно закрыли популярную экотропу из-за разлива реки Усмань

Администрация Воронежского природного биосферного заповедника имени Василия Пескова сообщила о временном закрытии экологической тропы «Малая Черепахинская». Причиной ограничений стал подъем уровня воды в реке Усмань и связанный с этим паводок. Об этом стало известно 16 марта.
В пресс-службе заповедника отметили, что в настоящее время посещение данного маршрута невозможно. При этом подчеркивается, что затопление тропы — явление сезонное; на предоставленном фото можно увидеть, как выглядело начало разлива в 2024 году.
Несмотря на временные неудобства, инфраструктура заповедника продолжает работать в штатном режиме. Для туристов открыта экотропа «Большая Черепахинская», а также все остальные экскурсионные объекты.
О дате возобновления работы «Малой Черепахинской» тропы объявят дополнительно, после того как вода отступит.