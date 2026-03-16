В Воронежском заповеднике временно закрыли популярную экотропу из-за разлива реки Усмань

При этом экотропа «Большая Черепахинская» продолжает работать в штатном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Воронежского природного биосферного заповедника имени Василия Пескова сообщила о временном закрытии экологической тропы «Малая Черепахинская». Причиной ограничений стал подъем уровня воды в реке Усмань и связанный с этим паводок. Об этом стало известно 16 марта.

В пресс-службе заповедника отметили, что в настоящее время посещение данного маршрута невозможно. При этом подчеркивается, что затопление тропы — явление сезонное; на предоставленном фото можно увидеть, как выглядело начало разлива в 2024 году.

Несмотря на временные неудобства, инфраструктура заповедника продолжает работать в штатном режиме. Для туристов открыта экотропа «Большая Черепахинская», а также все остальные экскурсионные объекты.

О дате возобновления работы «Малой Черепахинской» тропы объявят дополнительно, после того как вода отступит.