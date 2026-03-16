Экс-участник СВО с «Золотой Звездой» стал советником калининградского губернатора

Андрей Козлов — профессиональный военный с высшим педагогическим образованием, участник СВО с первых дней. Его послужной список включает работу в правоохранительных органах и службу в горячих точках. За мужество и героизм он отмечен медалями «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством», орденами Мужества, а в 2025 году удостоен высшей награды — медали «Золотая Звезда».