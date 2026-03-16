Власти Алтая придумали, как отвлечь людей от алкоголя

Ранее пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов сообщил РИА Новости, что с 1 марта алкоголь в регионе будут продавать с понедельника по четверг с 11.00 до 19.00, в пятницу — с 11.00 до 16.00, в субботу — с 11.00 до 14.00. В воскресенье и в праздничные дни спиртное продавать не будут. Также на Алтае закрыли алкомаркеты в многоквартирных жилых домах.