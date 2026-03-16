Герой России Андрей Козлов стал советником губернатора по вопросам СВО и безопасности

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал распоряжение о.

Источник: Kaliningradnews

назначении своим советником на внештатной основе Андрея Козлова, удостоенного звания Героя России. К своим обязанностям он приступит 17 марта. Новый советник будет курировать вопросы безопасности и работу с участниками специальной военной операции.

Андрей Козлов — участник СВО с февраля 2022 года. За плечами у него высшее педагогическое образование (учитель истории), опыт работы в правоохранительных органах и служба в горячих точках. Награждён медалями «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством», орденами Мужества, а в прошлом году получил «Золотую Звезду» Героя России.

«Вы прошли серьёзную школу в силовых структурах, не понаслышке знаете, с чем сталкиваются участники СВО. Благодарю за готовность защищать наш регион и интересы жителей уже на другом уровне», — сказал Беспрозванных на встрече с Козловым.