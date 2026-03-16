В Волжском утвердили первые платные парковочные места: список

Напомним, первое заседание рабочей группы состоялось 27 февраля. На нем было предложено установить взимание платы на таких парковках в будние дни с 8:00 до 20.00, бесплатно можно будет оставлять автомобили с 20:00 до 8:00 в будни, а также в выходные и праздничные дни. Первые 15 минут стоянки планируется сделать бесплатными. Оплатить парковку можно будет разными способами: через мобильное приложение, смс-сообщение, банковский терминал или систему быстрых платежей. Сумма платы за час — 20, 35, 50, 70 и 90 рублей в зависимости от категории транспортного средства.