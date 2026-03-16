В Ростовской области прокомментировали слухи о массовом закрытии точек общепита

Власти опровергли заявления о массовом закрытии кафе и проблемах в сфере общепита.

Источник: Комсомольская правда

Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Гелас сообщила, что слухи о массовом закрытии точек общепита в регионе не соответствуют действительности. Об этом сообщает «Городской репортер».

По словам Ирины Гелас, количество точек общественного питания по итогам 2025 года, наоборот, увеличилось на 1,5%. За отчетный период работали около 6,7 тысячи объектов общепита, прибавилось примерно 170 новых заведений. Оборот отрасли поднялся на 14,7% по сравнению с 2024 годом.

Закрытие одних заведений и открытие других — «нормальный процесс», отметила Ирина Гелас. Даже если закрываются точки, которые долго работали, это не означает кризис отрасли.

