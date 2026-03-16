«Может снова нормально говорить, есть и улыбаться»: в Уфе провели уникальную операцию женщине с опухолью нижней челюсти

В Уфе врачи Городской клинической больницы № 21 провели уникальную операцию пациентке с обширной доброкачественной опухолью нижней челюсти. Об этом сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.
Хирурги удалили новообразование и сразу восстановили утраченный фрагмент челюсти с использованием собственной малоберцовой кости пациентки. Для точного моделирования использовались 3D-шаблоны, что позволило собрать челюсть по принципу конструктора.
Раньше на подобные операции, по словам Назарова, приходилось направлять в федеральные центры.
Операция прошла успешно, сейчас пациентка находится под наблюдением и готовится к выписке. Она теперь может нормально говорить, есть и улыбаться.
— Спасибо за мастерство врачам, анестезиологам, медсестрам и всем, кто делает нашу медицину сильнее, — заявил Андрей Назаров.
