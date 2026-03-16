Взял деньги и был таков: мастер-отделочник обманул несколько калининградских семей на сотни тысяч рублей

Несколько семей из Калининграда и Гурьевского округа лишились крупных сумм, доверившись знакомому строителю. Репутация Александра (имя изменено) до сих пор была безупречна, но теперь он просто исчезает с деньгами. Пострадавшие надеются объединить усилия для того, чтоб добиться справедливости, рассказали они «Клопс» в пятницу, 13 марта.
Жертвами Александра и собственного легковерия стали не только его заказчики, но и друзья семьи, и бывшие коллеги, причём некоторые знали его долгие годы. Многим и в голову не приходило оформлять отношения с мужчиной на бумаге. Поэтому сейчас у них нет даже оснований для гражданского иска, а полиция в возбуждении уголовного дела тем, кто успел туда обратиться, отказала.
Сейчас горе-строитель скрывается. Люди, отдавшие ему деньги под честное слово, просят откликнуться читателей «Клопс», узнавших в этой истории свою ситуацию, чтобы всё-таки привлечь Александра к ответственности.
Урок на двести тысяч.
Жительница Гурьевского района Карина Ф. знала Александра с начала 2020-х годов: он делал ремонт в доме её родителей, потом ей самой помогал с отделкой ванной комнаты. Поэтому когда женщине понадобилось соорудить навес для террасы, она не задумываясь позвонила «нашему строителю».
«Раньше проблем с ним вообще никаких не было, — рассказывает Карина. — У нас и тени сомнения не возникло, что что-то может пойти не так. И так же, как и в предыдущие разы, он попросил перевести деньги на материалы: он их закупит и приступит к работе. Мы перевели двести тысяч. Ну и как бы стали ждать».
То, что процесс оказался небыстрым, для Карины сюрпризом не было: она и так знала, что строители часто подряжаются на несколько объектов сразу и потом жонглируют ими, работая то на одном, то на другом. Но когда стало ясно, что ожидание затягивается совсем уж бессовестно, она забеспокоилась.
"Мы ему начали писать, — вспоминает женщина, — он сначала отвечал: да, да, да, едет, заказал, всё едет. Но через какое-то время стало очевидно, что ничего не едет, что он врёт.
Выкручивался прямо по-детски, сочинял, мол, я поехал забирать, а там закрыто. Или — там выходной".
Заподозрив неладное, Карина и её муж начали требовать чеки за якобы купленные материалы. Тоггда Александр стал всё более неаккуратно отвечать на сообщения, а потом замолчал совсем. «Сначала он вроде со всем соглашался, — говорит девушка, — а потом просто исчез».
Семья Ф. написала заявление в полицию, обвинив Александра в мошенничестве. Но в возбуждении уголовного дела им отказали, рекомендовав подать в суд гражданский иск. «В прокуратуру мы не обжаловали это, — говорит Карина. — Решили, что это нам такой урок на двести тысяч…».
«Меня подставили».
Но через несколько месяцев Карине позвонил знакомый, который раньше тоже нанимал Александра. Он рассказал, что её семья — не единственная, кто по его вине остался без денег. И это не только заказчики: коллеги добавляют его в чёрные списки, потому что он «забывает» рассчитаться с ними за работу.
Мастер-отделочник Татьяна вместе с Александром ремонтировала частный дом в Калининграде. Это был далеко не первый её опыт сотрудничества с мужчиной, поэтому финансовые вопросы тоже улаживали между собой, всё на доверии.
"Мы много лет работали вместе, — говорит она. — У него была договорённость с заказчиком, что тот рассчитывается с ним, а Александр уже со мной, когда всё закончим. Я спокойно работала, не брала аванс, думаю, сделаю работу и получу общую сумму. Там выходило около 240 тысяч.
Я не получила ни копейки! Он скрывал от меня, что заказчик с ним рассчитался сразу".
Женщина показала редакции скрины своей переписки с напарником. Александр убеждает Татьяну, что это заказчик его «подставил», жалуется на полную невозможность перезанять деньги и обещает всё отдать с ближайшего аванса, не раньше «начала следующего месяца». Вот только месяцы при этом постепенно меняются, а ситуация — остаётся прежней.
Вскоре и Татьяна с удивлением узнала, что репутация Александра как порядочного и добросовестного человека уже утрачена. Многие общие знакомые делились с ней точно такими же проблемами. Одним он не заплатил за услуги, у других взял аванс и исчез с деньгами. По её словам, по своему обычному номеру телефона он тоже больше не отвечает, а если иногда объявляется, то лишь затем, чтоб попросить в долг.
«Не хочу, чтоб он остался безнаказанным».
Бывшая супруга Александра, Наталья, стала той, кому пришлось принять вал людского недовольства на себя. Поскольку многие из обманутых оказались их общими знакомыми и даже друзьями, когда мастер перестал отвечать на звонки и сообщения, его кредиторы начали звонить и писать ей.
Меня уже замучили! Вы просто не представляете, на какие суммы и сколько людей он нагрел, — в сердцах говорит женщина.
Раз, два, три… Это вот только за эти дни мне звонили. Суммы по 200 тысяч и больше! Мне и звонили, и писали, и пересылали голосовые. Это у него схема такая, что ли, вытягивание у людей денег?".
На адрес женщины постоянно приходят на имя бывшего мужа письма о задолженности из банков и других микрокредитных организаций, а также из УФССП. И Наталья, и Татьяна теряются в догадках, что случилось с таким щепетильным и надёжным Александром. Обе они предполагают, что он мог ввязаться в неприятности, например, увлечься азартными играми. Но поговорить с ним и выяснить истинную причину происходящего ни бывшей жене, ни коллеге не удалось.
«Я недавно ехала по Аллее Смелых, — рассказывает Нататья, — и увидела его на остановке. Посигналила, хотела выйти к нему, но он просто убежал».
Сейчас Наталья надеется познакомить всех пострадавших, чтобы они могли скоординировать свои действия и вместе привлечь Александра к ответственности. «Мне просто людей жалко, — говорит она, — ему всё равно многие верят, и всё это ему так сходит безнаказанно».
ХХI век, а всё одно и то же.
Ситуацию «Клопс» прокомментировала юрист Маргарита Дубилевич. По её мнению, в этом случае речь идёт о том, что человек присвоил деньги обманным путём.
«Это был бы так называемый гражданский иск, если бы был заключён договор между подрядчиком и заказчиком, — объяснила эксперт. — А так это чистое мошенничество, ст. 159 УК РФ. Если полиция отказывает в возбуждении уголовного дела, надо обжаловать отказ в следственном органе или в суде в порядке ст. 124 и 125 УПК РФ, ссылаясь на серийность и умысел (взял деньги и исчез). Вот уже потом, если возбудят уголовное дело, найдут мошенника, привлекут, тогда из уголовного дела будет вытекать гражданский иск».
Стремление людей найти других пострадавших и действовать сообща юрист считает разумным шагом. Несколько эпизодов, по её словам, лучше доказывают умысел на хищение средств, а коллективное заявление может быть эффективнее, чем одиночные жалобы.
А главное, конечно, решая любые финансовые дела, не надо верить на слово даже добрым знакомым. «Вот уже ХХI век, а всё одно и то же, — заключила юрист. — То денег дают без договора и чека, то инвесторами становятся. Эх, люди».
